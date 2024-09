Nuova vita per il laboratorio creativo dei bimbi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Sono passati 45 anni da quando Susy Giani Liuzzi, oggi ottantanovenne, ha creato dal nulla una Gratosoglio, estrema periferia sud, per offrire un’alternativa alla strada ai bambini del quartiere. Al suo fianco don Gino Rigoldi, storico cappellano del Beccaria. Giovedì pomeriggio i due si sono riabbracciati in occasione del taglio del nastro nel “rinnovato“ di via Saponaro: nuovi tavoli, cassettiere, scaffali, giochi e altro, grazie a Ikea. "Ogni anno l’azienda – spiega Alice Parolari, che si occupa di sostenibilità e loyalty nello store di San Giuliano Milanese – realizza in tutta Italia progetti con le associazioni locali". E ha deciso di “adottare“ a Gratosoglio ildi Susy. Ora, la trasformazione è realtà .