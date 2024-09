Montecatini esame Pontremolese C’è Monsummano-Larcianese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Terza giornata per il girone A di Promozione. Tutti in campo alle 15.30 per un’altra domenica di partite tiratissime. Dopo il ko nel recupero contro l’Urbino Taccola, il Valdinievoledomani è di nuovo in trasferta per affrontare un’altra avversaria importante come la. "Con l’Urbino Taccola eravamo riusciti a pareggiare – ha detto il tecnico Pellegrini –, poi errori difensivi ci hanno negato di tornare a casa con qualcosa in mano. Ora ci aspetta la capolistache ha vinto anche a Forte dei Marmi ed è una squadra organizzata per stare in alto. Non vogliamo perdere due partite di fila. Saremo senza Rinaldi". Per ilquindi domenica complicata, ma attenzione alle sorprese. In programma c’è un confronto tutto interno alla Valdinievole. È quello fra Intercomunale