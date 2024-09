LIVE – MotoGP GP Emilia Romagna Misano 2024 | le qualifiche in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Latestuale delledel Gran Premio dell’di. Il motomondiale rimane a, con il circuito dedicato a Marco Simoncelli che ospita due appuntamenti consecutivi. La cancellazione del Gran Premio del Kazakistan nelle ultime settimane ha infatti costretto laha sostare nuovamente in territorio italiano dopo il Gran Premio di San Marino. ‘2’ potrebbe essere fondamentale per il mondiale piloti, in una fase ormai calda della lotta al titolo. Jorge Martin è ancora leader della classifica, ma il GP di due settimane fa lo ha portato a perdere diversi punti di vantaggio di Francesco Bagnaia, ora solo a meno sette. Il weekendno entra nel vivo con le, in scena sabato 21 settembre a partire dalle 10:50. Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo tutta la sessione, aggiornandovi in tempo reale su tutta l’azione in pista.