La serie A dichiara guerra al pezzotto | multe automatiche a chi guarda le partite illegalmente

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 21 settembre 2024) LaA da tempo sta combattendo una battaglia senza quartiere contro la pirateria e, nello specifico, contro chilein modo illegale senza sottoscrivere alcun abbonamento. Il nuovo scudo contro il “” è la piattaforma anti-pirata Piracy Shield che, grazie ad un protocollo tra Procura e Guardia di Finanza, sarà in grado di individuare i “pirati” streaming ed elevare automaticamente delleai trasgressori.a chi usa il “” Massimiliano Capitanio, commissario dell’autorità garante, in una diretta su Youtube ha annunciato che con la piattaforma Piracy Shield sarà possibile elevarein modo automatico a chilecol “”, senza necessità di avere un’autorizzazione giudiziaria per ogni violazione. I trasgressori rischianosalatissime, che vanno a 150 fino a 5.000 euro.