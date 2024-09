I nostri pilastri? Tecnologia e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) "Ci stiamo concentrando sulla gestione responsabile della catena di fornitura. Abbiamo introdotto un processo di valutazione ESG basato sul rischio per ifornitori e stiamo lavorando a stretto contatto con loro per migliorare le pratiche dilungo tutta la catena del valore". Strategia, visione e innovazione tecnologica sono le principali leve azionate da Gresmalt Group nel corso della sua storia. Fondato da Carlo Salvarani nel 1968, la proprietà è detenuta dalle società finanziarie in capo a Filippo Salvarani, presidente del Consiglio di amministrazione e Chief Executive Officer, e Alessandra Salvarani, vicepresidente e Chief ESG Officer. Gresmalt si distingue, in Italia e nel mondo, per la produzione e commercializzazione di gres porcellanato per pavimenti e rivestimenti.