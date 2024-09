Ha vinto il Lecce… Hainaut? Il Parma fa 2-2 a tempo scaduto | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2024) Partita pazzesca al Via del Mare, quella andata in scena nel sabato sera della 5ª Giornata di Serie A. Il Lecce va avanti di 2 gol e sfiora più volte il 3-0, poi subisce due gol in pieno recupero e viene rimontato sul 2-2 dal. Il tutto in 10 contro 10. La gara si apre con la rete di Dorgu al 32?. Nella ripresa in 12 minuti arrivano 2 rossi: Guilbert colpisce con una manata Cancellieri e si becca il rosso diretto al 47?, lo stesso Cancellieri stende Dorgu lanciato in contropiede, appena fuori area, in scivolata, altro rosso. Krstovic al 59? fa 2-0 e sembra mettere in ghiaccio il match. Con entrambe le squadre in 10 le due formazioni si allungano e saltano gli schemi: il Lecce va vicino più volte al 3-0 ma spreca, soprattutto con Krstovic che si divora due occasioni importanti. Al 93? Almqvist segna il più classico gol dell’ex e lascia un po’ di speranze nel finale di gara.