Gualmini Pd | Ucraina sotto attacco Deve poter rispondere

(Di sabato 21 settembre 2024) "Quando si tratta di diritto all’autodifesa di un popolo aggredito bisogna esser chiari e andare fino in fondo senza ipocrisie". Così l’eurodeputata del Pd Elisabettaspiega il proprio voto a favore dell’articolo che autorizza l’all’uso delle armi europee per colpire in territorio russo. Onorevole, il Pd come ha digerito il voto a favore dell’uso delle armi contro la Russia? "La risoluzione è passata col voto di tutta la delegazione del Pd, con le sole eccezioni delle astensioni di due indipendenti. Il Pd è un grande partito plurale e nonscandalizzare che ci siano aree e opinioni diverse. Anzi: io penso che questa pluralità sia una ricchezza e non vedo quindi problemi. Nello specifico dell’articolo 8, io ho deciso di distaccarmi dalla posizione del mio partito ma di votare il linea col gruppo S&D".