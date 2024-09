Dì al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio che chiedo scusa | Fedez e la canzone su Chiara Ferragni Lei | Atto violento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Ancoracontro Tony Effe, quarto capitolo. O, almeno, è quello che ci si aspettava: un’altra diss track a colpi di rime al veleno. D’altronde, la faida tra i due prosegue ormai da giorni. La miccia era stata accesa dal 64 Red Bull Bars dell’ex membro della Dark Polo Gang. Poi il rapper di Rozzano aveva risposto su YouTube con L’infanzia difficile di un benestante ed era arrivata anche la contro-replica del cantante di Sesso e Samba con, brano in cui sono citati i figli e l’ex moglie dell’artista meneghino, e in cui sembra esserci un audio dell’imprenditrice digitale che accusa l’ex marito di aver comprato gli streaming. “ORA CHIUDO QUESTA PAGLIACCIATA”– Ma, tornato in studio a scrivere, ha spiazzato tutti. ‘Allucinazione collettiva’, il brano di cui ieri, sui social, aveva annunciato l’uscita, è dedicato interamente all’ex moglie.