Dall’Arsenal alla Serie A | tre big all’assalto

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 21 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 21 Settembre 2024 15:04 di Giancarlo Spinazzola DPremier League potrebbe arrivare inA: il difensore dell’Arsenal potrebbe diventare un’occasione di mercato per le squadre italiane. Ormai lo sappiamo. Molti giocatori di Premier League non centrali nel progetto delle proprie squadre farebbero le fortune dei club diA. In questi anni lo abbiamo visto con gli arrivi tra gli altri di Pulisic e Loftus-Cheek, perni insostituibili del Milan. Dal campionato inglese potrebbe arrivare l’ennesima occasione di mercato, con alcune squadre italiane che starebbero già monitorando questa possibilità. Il nome in questione è quello di Takehiro Tomiyasu, pronto a lasciare l’Arsenal dopo l’arrivo di Riccardo Calafiori. Arsenal, Tomiyasu potrebbe lasciare Londra già a gennaio: le italiane osservano Takehiro Tomiyasu potrebbe presto fare ritorno inA.