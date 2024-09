Dal Festival della Valtellina alla taragna | le sagre del finesettimana in Bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 21 settembre 2024) La Pigiama Run, il concerto d’apertura delOrganistico in Cattedrale, l’incontro con Susanna Camusso a Nembro, ila Paladina, lo street food a Treviglio, la festaa Stabello di Zogno e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate innella serata di venerdì 20 settembre. Ecco gli appuntamenti. Dal 20 al 22 settembre a Paladina si terrà il. L’iniziativa,prima edizione, propone tre giorni nei quali si potranno degustare alcune delle più conosciute prelibatezze tipiche Valtellinesi, gli Sciatt, i pizzoccheri, la polenta e brasato. Venerdì Vascombriccola Sabato Higher – Tributo ai Colplay Non si accettano prenotazioni ai tavoli – Prima di ordinare in cassa memorizzare il numero del tavolo.