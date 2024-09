Chi può batterci? con Marco Liorni da stasera su Rai1

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di sabato 21 settembre 2024) Chi può? è un nuovo game show che promette di intrattenere il pubblico di Rai 1 con una formula semplice ma coinvolgente. Condotto da, questo programma mette alla prova le conoscenze e le abilità di un gruppo di celebrità contro un pubblico in studio numeroso e desideroso di sfidarle. Come funziona Chi può? Scontro tra vip e pubblico: Sei celebrità, provenienti da diversi ambiti dello spettacolo e dello sport, si sfidano contro 101 concorrenti presenti in studio. Prove a più livelli: Il gioco si sviluppa attraverso diverse prove, ognuna dedicata a un tema specifico, che mettono alla prova l’intelligenza, la cultura generale e le abilità dei partecipanti. Eliminazione progressiva: Ad ogni manche, i concorrenti che sbagliano vengono eliminati, rendendo la sfida sempre più avvincente. Appuntamento sabato 21 settembre alle 21.