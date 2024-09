Berrettini gioca a carte scoperte | non la molla più

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 21 settembre 2024) Matteoha deciso di urlarlo in una maniera piuttosto insolita: messaggio chiarissimo, non lascia spazio ad interpretazioni. Sbagliava chi credeva che la storia d’amore tra Matteoe il tennis fosse ormai giunta al capolinea. Il campione romano ha ancora qualcosa da dire in campo e lo ha dimostrato, oltre che vincendo due titoli durante la scorsa estate, anche a Bologna, in occasione della fase a gironi della mitica Coppa Davis. Esperienza insolita per Matteo(LaPresse) – Ilveggente.itHa vinto tre partite su tre e ha dato un contributo determinante, di fatto, alla Nazionale azzurra di tennis, che ancora una volta è riuscita nella non semplice impresa di centrare le Finals della nota competizione a squadre.