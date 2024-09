ATP Hangzhou la rinascita di Cilic Rune | crisi senza fine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Si allinea il tabellone dell’ATP 250 di(Cina) agli ottavi di finale. Una giornata che ha visto da una parte una, quella di Marin, e dall’altra l’ennesimo attestato dello stato di, quello di Holgerche ha annunciato da pochissimo l’arrivo di un nuovo coach “part-time” per questa stagione asiatica, ossia Benjamin Ebrahimzadeh, ma i risultati, almeno a giudicare da questa prova, non stanno arrivando, anzi. Il danese viene sconfitto dal giapponese Yasutaka Uchiyama con il punteggio di 7-5 6-4, commettendo una valanga di errori gratuiti e giocando un match di qualità tennistica infima. Non solo: ha sciupato anche i pochi momenti positivi che ha avuto.