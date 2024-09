Tony Effe finisce online un’altra versione del suo dissing che poi viene cancellata

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 20 settembre 2024)prima di pubblicare ladi Chiara che tutti noi abbiamo sentito, sul suo canale YouTube è finitaper errore la demo della canzone che è rimastasolo pochissimi minuti. Ma come si sa, il web non dimentica. Anzi: salva e conserva. Nellademo del, infatti, l’audio di Chiara Ferragni è caricato con la sua voce naturale (mentre nellaufficiale la voce è distorta e non si riconosce che a parlare è lei) e la rima su Leone è diversa. Nellaufficiale il trapper dice: “Stai tranquillo non assomigli a tuo figlio, l’hai chiamato Leone ma sei un coniglio“; mentre nellademo la rima sembrerebbe non toccare solo Fedez, ma anche il povero figlio. La frase cantata daè questa: “La vita è corta devi stare tranquillo, tale padre tale figlio: non dovevi chiamarlo Leone, ma coniglio“.