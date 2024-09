Sylvester Stallone e l' esercito dei 500mila | perché gode ancora Italia 1

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (I mercenari 3 -1) La consistente tenuta dei film “machisti” e “politicamente scorretti” prosegue anche in piena stagione televisiva. In una serata in cui scendevano in campo pesi massimi come Temptation Island, È sempre Cartabianca, DiMartedì e la serie I leoni di Sicilia, I mercenari 3 in prime time su1 porta a casa un buon 5.5% di share sfiorando un milione di spettatori. I motivi del successo possono essere tanti, in primis il seguito fisso di almenopersone che guarda i film di. Se poi aggiungiamo un target consolidato di 200/300mila teste che ama questi prodotti d'azione e un certo numero di donne e giovanissimi, attratti anche dagli altri protagonisti come Mel Gibson, Harrison Ford e Arnold Schwarzenegger, ecco che i conti tornano.