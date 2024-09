Scontro tra due auto | 4 morti e un ferito maxi incidente vicino a Foggia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024)sulla statale 693, la strada a scorrimento veloce del Gargano, nei pressi di San Nicandro Garganico () dove quattro persone hanno perso la vita e un'altra è rimasta gravemente ferita. Il tragicostradale si è verificato a causa di unotra duevetture. Per l'unico sopravvissuto si è reso necessario il trasporto in elisoccorso. Intanto, sono giunti sul posto il 118, i vigili del fuoco e la Polstrada. Nellocoinvolte una Renault Scenic e una Fiat Panda. La persona rimasta ferita è una giovane che ha riportato politraumi in varie parti del corpo e attualmente si trova all'ospedale di San Giovanni Rotondo. L'si è verificato intorno alle ore 19:00.