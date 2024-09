SangiulianoGarante | rispettare dignità

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 20 settembre 2024) 15.23 Sulla vicenda dell'ex ministro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia il Garante della Privacy richiama media e siti "al più rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al criterio dell'essenzialità dell'informazione". "E' indispensabile garantire ladi tutte le persone coinvolte,omettendo di pubblicare dettagli intimi se non rispondono a esigenze realmente informative".Il richiamo arriva dopo la pubblicazione sui media di messaggi nella chat tra Sangiuliano e Boccia.