Ravenna Occhio all’outsider Tuttocuoio

(Di venerdì 20 settembre 2024) Allenamento annullato. Ieri mattina il– come tutti i club di tutti gli sport che utilizzano impianti dei Comuni interessati dall’emergenza alluvione – ha dovuto sospendere l’attività, non potendo accedere al centro sportivo di Glorie. Oggi la truppa di mister Mauro Antonioli potrebbe tornare ad allenarsi di nuovo a Glorie, dove il campo è ‘inzuppato’, ma praticabile, oppure scegliere una alternativa, che potrebbe essere quella di Fosso Ghiaia. Ilaffronterà comunque con professionalità la marcia di avvicinamento al match di domenica al Benelli (fischio d’inizio alle 15) contro il, valida per la terza giornata di andata del campionato di serie D. La sfida contro il club toscano, espressione del piccolo centro abitato di Ponte a Egola, frazione del comune pisano di San Miniato, non è a rischio.