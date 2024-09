Pisa vs Brescia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I toscani vogliono mantenere il primato in classifica, mentre i lombardi cercano il sorpasso.vssi giocherà sabato 21 settembre alle ore 15 presso lo stadio Arena Garibaldi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani stanno vivento un momento magico come dimostrano le ultime tre vittorie consecutive che al momento significano primato in classifica ed imbattibilità . La squadra di Pippo Inzaghi deve però guardarsi dall’assalto proprio delle Rondinelle distanti due punti. I lombardi hanno raccolto lo stesso numero di vittorie dei toscani, ma hanno incassato due sconfitte contro Cittadella e Reggiana. La squadra di Maran è in un momento di leggero calo ed ora è chiamata ad una prova dura sfidando la capolista con l’intento di strapparle il primato.