Operai impiegati ‘a nero’ e alloggiati in dormitori abusivi | sospeso un cantiere edile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arezzo, 20 settembre 2024 –a nero, senza permesso di soggiorno e costretti ad alloggiare in uno le cui condizioni sono state definite precarie. Per questo gli ispettori del lavoro hannounnell'Aretino, con ammende e sanzioni amministrative per oltre 20.000 euro e la contestazione del reato di occupazione di lavoratori presenti in modo irregolare sul territorio italiano. Gli ispettori del lavoro dell'Ispettorato territoriale di Arezzo sono intervenuti ieri, insieme al Servizio di vigilanza della Asl Valdichiana. Sul posto anche i carabinieri per identificare i tre, non in regola col permesso di soggiorno e quindi non occupabili.