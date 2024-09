Neonati sepolti arrestata la 22enne Chiara Petrolini

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 20 settembre 2024)è stata. Per laaccusata di aver ucciso dueappena partoriti e di aver sepolto i cadaveri nel giardino di casa sua, le manette sono scattate all’alba di oggi, venerdì 20 settembre. Sono stati i Carabinieri a eseguire la misura cautelare. La Procura di Parma ha annunciato per questa mattina alle ore 11 una conferenza stampa in cui comunicherà le ragioni alla base dell’arresto.è accusata di omicidio volontario e occultamento di cadavere e – a quanto risulta – è l’unica indagata per il duplice infanticidio che ha sconvolto la comunità di Traversetolo Chi è. Già nelle scorse settimane, prima che venisse trovato il secondo neonato morto, la Procura di Parma aveva chiesto per lei una misura cautelare, ma il Gip aveva respinto l’istanza, non ravvisando in quella fase esigenze cautelari.