Moto3 | Adrian Fernandez chiude al vertice la seconda sessione di prove a Misano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Cambiano le condizioni e in parte anche l’equilibrio dopo ladilibere valida per il GP dell’Emilia Romagna, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 diin fase di svolgimento in questo weekend al circuito Marco Simoncelli diAdriatico. Con un meteo finalmente stabile infatti a spuntarla è stato, con un Angel Piqueras capace però di attestarsi ancora al. Il centauro in sella alla Leopard Racing ha segnato un crono di 1:41.071, piazzandosi davanti alla Red Bull GASGAS Tech3 di Daniel Holgado, salito di colpi rispetto alla prima uscita come certifica il suo ritardo di appena +0.110. Benissimo anche il già citato Piqueras (Leopard Racing) che, dopo aver chiuso in testa il turno inaugurale, si è accontentato della terza piazza con un ritardo di +0.132.