Microblading o Trucco Permanente?

(Di venerdì 20 settembre 2024) Quando si tratta di definire le sopracciglia e ottenere un look impeccabile, la scelta trapuò sembrare difficile. Entrambi offrono soluzioni durature, ma con tecniche e risultati differenti. Ilè una tecnica manuale che utilizza piccole lame per disegnare peli realistici, ideale per chi cerca un effetto naturale. Il, invece, utilizza una macchina simile a quella dei tatuaggi per depositare pigmenti più in profondità nella pelle. La scelta dipende dalle tue esigenze estetiche e dalla durata che desideri ottenere. Differenze Principali traIle ilsono due tecniche estetiche molto popolari per migliorare l’aspetto delle sopracciglia, ma ci sono alcune differenze chiave.