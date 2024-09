L’Audace Cerignola pensa agli studenti | l’iniziativa del club in vista della sfida contro il Potenza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024), in occasione il, invita degli allo stadio in maniera gratuita. Il pugliese ha offerto l'ingresso libero a chi frequenta le scuole elementari e medie, con l'accompagnamento dei docenti, riservando un settore dello stadio alle scolaresche. Il comunicato del "La S.S. Audace e l'Amministrazione Comunale sono liete di invitarVi allo stadio "Domenico Monterisi" per assistere gratuitamente alla gara di campionato Audace. L'accesso sarà destinato di tutte le classi delle scuole elementare e medie, solo se accompagnati dai propri docenti. Un settore sarà a Voi riservato. Vi aspettiamo per tifare insieme per la nostra squadra del cuore."