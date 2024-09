Il Psg non ha intenzione di pagare a Mbappé i 55 milioni è pronto a una lunga lotta giudiziaria Le Parisien

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2024) La controversia trae Psg dovrebbe essere finita. E invece non è così. Il Psg non ha la minimadii 55di arretrati dovuti al nazionale francese. Nonostante la Lega calcio francese avesse ordinato il risarcimento entro una settimana. La decisione è stata presa giovedì, quindi il club ha tempo fino alla mezzanotte di oggi. Lo scrive Le. Il Psg deve ancorai 55chiesti daScrive il quotidiano francese: “In teoria, la controversia dovrebbe essere sbrogliata entro venerdì. In realtà non c’è il minimo dubbio sul fatto che l’epilogo tra Kyliane il suo ex club sia piuttosto lontano. Giovedì scorso la commissione legale della Lega Calcio Professionistica ha ordinato al club della capitale di versare “entro una settimana” al capitano della squadra francese i 55di euro che gli aveva chiesto”.