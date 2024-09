Giugliano Varcaturo e Qualiano | Controlli dei carabinieri impegnati tra degrado urbano un’evasione e un imprenditore social

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024)a tappeto ain Campania e nei comuni limitrofi per idella locale Compagnia. Tra i target dell’operazione al largo raggio anche il contrasto della prostituzione e del. Ala locale stazione, con il prezioso contributo dei militari del reggimento Campania, hanno sanzionato due persone sorprese a via San Francesco a patria nei pressi della parrocchia di San Matteo mentre concordavano prestazioni sessuali con delle prostitute. La multa, secondo l’ordinanza sindacale, è salata: 500 euro a persona. Durante le operazioni è stato arrestato per evasione anche L. D. R., classe ‘76. L’uomo, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per droga, si era presentato sotto casa della convivente per poi allontanarsi.