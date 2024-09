Dispersa insieme a un altro alpinista sull’Adamello | 51enne bergamasca salvata dal Soccorso Alpino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si è concluso intorno alle 23.30 di giovedì 19 settembre l’intervento di ricerca di due alpinisti dispersi sul ghiacciaio dell’Adamello. I due, un uomo di Tione del 1976 e una donna di Bergamo del 1973, sono stati trovati sul ghiacciaio della Lobbia a una quota di circa 2.700 metri in buone condizioni di salute, ma in difficoltà a proseguire per il freddo e per il buio. L’operazione diera cominciata poco prima delle 20, quando il gestore del rifugio ai Caduti dell’Adamello ha chiamato il Numero Unico d’Emergenza 112 per segnalare il mancato arrivo di quattro alpinisti che, partiti dal rifugio Mandrone, avrebbero dovuto trascorrere la notte nella sua struttura.