(Di venerdì 20 settembre 2024), zio delle note campionesse di ginnastica artisticae Asia, è morto a soli 48 anni a seguito di una grave mancanza diagnostica che ha suscitato sgomento e rabbia nella comunità. L’uomo è stato dimesso per ben tredalsenza che gli venisse correttamente diagnosticata una dissecazione aortica, una condizione che si è rivelata fatale. La diagnosi errata di lombalgia Nonostante i ripetuti accessi in ospedale,aveva ricevuto la diagnosi errata di lombalgia. Una condizione ben diversa da quella reale, che è stata individuata solo dopo la morte dell’uomo. L’errore medico ha innescato una profonda indagine, che ha portato la pm Francesca Rombolà a richiedere il rinvio a giudizio per due medici coinvolti nella vicenda.