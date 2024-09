Cinema | il 24 settembre Venezia a Roma – ‘Vakhim’ di Francesca Pirani al Cinema Farnese

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024), 24h. 21.00 VAKHIM film diDopo il successo ottenuto al SalinaDocFest in cui ha vinto il Premio del Pubblico sarà presentato ail 24, alle ore 21.00, presso il(Campo de’ Fiori, 56), all’interno della rassegna, VAKHIM, film documentario di, presentato all’ultima Mostra di, nelle Nottine, spazio off delle Giornate degli Autori. Il film, prodotto da Luca Criscenti per Land Comunicazioni, in collaborazione con Valeria Adilardi, è un racconto potente che affronta una storia intima e personale in cui risuonano temi universali: il dramma delle separazioni, la perdita degli affetti, il rapporto genitori figli, la difesa della memoria e dell’identità culturale. Adottato in Cambogia a quattro anni, Vakhim arriva in Italia nel 2008.