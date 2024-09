Ciclismo Mondiali Zurigo 2024 | startlist e favoriti cronometro uomini Elite Ganna sogna il tris

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Lae idelladeidisu strada, in scena di Svizzera a. L’appuntamento è per domenica 22 settembre alle 14:45, quando i cronoman più forti del mondo si sfideranno per conquistare la maglia iridata della specialità. E’ ovviamente una delle gare clou per l’Italia, che punta tantissimo su Filippo: il fuoriclasse piemontese andrà a caccia del terzo titolo mondiale a, dopo l’argento delle Olimpiadi di Parigi. Un’impresa sicuramente non banale, visto il campo partenti di altissimo livello. Allo stesso tempo, capace di vincere ladei2020 e 2021 e di salire sul podio nel 2019 e 2023, non può far altro che ambire al bersaglio grosso.