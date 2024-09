Ambiente transizione e alluvioni | le follie di Timmermans e la necessità di un’Europa diversa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Anche Chicco Testa, ex parlamentare del Pci ed esperto diha attaccato il furore ideologico die del suo Green deal. Nei giorni in cui il maltempo ha continuato a colpire l’Emilia Romagna, torna d’attualità ladi una politica ambientale seria ma totalmenteda quella proposta e immaginata dai Verdi olandesi nella precedente legislatura europea. Una politica dell’razionale Intervenendo a L’aria che tira su La7, Chicco Testa ha detto che, “il Green deal è una cosa seria ma non quello proposto da”. E cioè lo stop entro dieci anni alle auto a benzina, l’obbligo per ogni famiglia di ristrutturare la propria casa spendendo almeno 60mila euro e tante altre restrizioni in agricoltura. La difesa dell’è invece una cosa seria, che necessita di interventi strutturali.