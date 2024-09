Alzheimer in Toscana oltre 250 persone in lista d’attesa per i check up gratuiti di Nomos

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Firenze, 20 settembre 2024 - A inizio settembre, mese dedicato all'ha lanciato una campagna diup cognitiviin diverse città della. L'iniziativa, che si proponeva di offrire uno screening preventivo per individui sani, ha riscosso un successo senza precedenti, con centralini presi d’assalto e280ind'attesa. “La nostra idea - spiega Gaia Guidotti, vicepresidente di- era ed è offrireuppersane con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione dell’. Sinceramente non ci aspettavamo un numero di richieste così alto: abbiamo aperto un calendario con circa 100 posti disponibili, che si sono esauriti in una mattina, e in poche altre ore siamo arrivati a 250 richieste aggiuntive”.