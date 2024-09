A Pietrastornina la Celebrazione del ricordo di San Pio da Pietrelcina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPresso la Comunità dinella Parrocchia Maria Santissima Annunziata, guidata dal Parroco Don Giovanni Panichella, terra irpina al confine tra Sannio e Irpinia, che seppur piccola comunità delle aree interne ha una forte devozione per i Santi, un forte amore per il Signore, per la propria comunità e per il prossimo, in occasione della Solennità di San Pio da, giorno liturgico che la Chiesa ci ricorda il 23 Settembre di ogni anno, Domenica 22 Settembre alle ore 18.30 presso la Frazione Due Strade si terrà ladella Santa Messa, mentre, Lunedì 23 Settembre alle ore 18.