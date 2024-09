Uno spazio per rinascere Ospiterà persone fragili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Una casa per" da patologie psichiatriche non in fase acuta, disagio sociale, disabilità psichiche e fisiche. La dimora protetta è stata realizzata grazie al contributo di Fondazione Cariplo attraverso i progetti di housing sociale e inaugurata ieri, dopo la ristrutturazione di una villa di proprietà di Fondazione Algeri. Nata nel 2018 senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, Fondazione Algeri ha stipulato una convenzione con Fondazione Costantino per la gestione della casa e un comodato d’uso gratuito a tempo indeterminato.