Un Salone da vivere tra banchine e stand la scoperta è slow

(Di giovedì 19 settembre 2024) Viaggio lento. Per forza ma anche per scelta. Perché ci vogliono occhi speciali per vedere cose e luoghi speciali. E perché alNautico non c’è niente di più immersivo dell’esplorazionelungo lepercorribili in continuità attorno al Padiglione Blu e attraverso le passerelle, i pontili e gliespositivi dei migliori cantieri, brand e operatori della nautica da diporto. Da dove cominciare? Da quello che è considerato uno dei simboli iconici dell’edizione 2024, ovvero il rigenerato Palasport, punto di accoglienza logistico ma anche simbolico per accedere al Boat Show genovese. Non fosse altro che per il colpo d’occhio che alla sua uscita si può avere sulle cinque, teatrali Aree tematiche che compongono il format da oltre 200mila metri quadrati dove sono esposte non meno di un migliaio di imbarcazioni.