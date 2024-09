Scuola Buonopane in Regione | Stop a nuovi tagli di dirigenze

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente della Provincia di Avellino, Rizieri, ha incontrato a Palazzo Santa Lucia l’assessore regionale alla, politiche sociali e politiche giovanili, Lucia Fortini. Al centro del confronto il nuovo piano di dimensionamento scolastico e dell’offerta formativa. “Abbiamo chiesto che l’Irpinia non venga ulteriormente penalizzata – dichiara il presidente-. Dopo ilo didello scorso anno, il nostro territorio non può più sopportare un’ulteriore sforbiciata di autonomie scolastiche. In tal senso, abbiamo registrato la piena condivisione dell’assessore Fortini, pronta a fare la sua parte, e della. Per quanto ci riguarda, lavoreremo affinché le istituzioni scolastiche dell’Irpinia siano blindate”. La Provincia ha già attivato le procedure previste dalle Linee Guida regionali per la redazione del piano.