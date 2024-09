Salerno scatta il divieto di dimora per il primario del Ruggi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale diharino dato esecuzione questa mattina all’ordinanza applicativa della misura cautelare del “dinel territorio del Comune di Palermo” disposta dal G.I.P. del Tribunale Ordinario disu richiesta di codesta Procura della Repubblica nei confronti di Coscioni Enrico, Direttore del Dipartimento di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio eD’Aragona” di. L’ordinanza è stata disposta in aggravamento ed in cumulo alla precedente misura interdittiva del “di esercizio della professione medica e delle attività ad essa inerenti” alla quale il Coscioni era stato sottoposto il 6 marzo 2024 unitamente ad altri componenti dell’equipe cardio-chirurgica da questi presieduta in relazione alla vicenda concernente il decesso del Sig.