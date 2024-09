’Run For You Color’ Tutti a piedi o di corsa per sostenere la ricerca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Torna domenica 22 settembre laFor You. È la camminata a passo libero non competitiva a scopo benefico organizzata dal Rotary Club Gubbio in collaborazione con la ASD Gubbio Runners e il patrocino del Comune di Gubbio, arrivata alla sua decima edizione. E’ stata presentata ieri mattina nel corso di una conferenza stampa alla presenza di David Passeri, presidente del Rotary Club Gubbio, Marco Busto, Responsabile della Run For You Color, Michele Montedoro, Responsabile facente funzione Oncologia Usl Umbria 1 area nord e Carlotta Colaiacovo, assessore allo Sport del Comune di Gubbio. "Invito l’intera cittadinanza a partecipare, perché oltre ai benefici da un punto di vista fisico e sociale legato alla camminata, la presenza serve soprattutto per perseguire uno scopo solidale che può migliorare la qualità della vita di tante persone", ha commentato David Passeri.