Osimana avanti in Coppa I Portuali si devono arrendere

(Di giovedì 19 settembre 2024)DORICA 1DORICA: Agostinelli, Girolimini (69’ Marini), Lucesoli, Testoni (78’ Gambelli), Fabiani, Bolletta (46’ Galeotti), Altieri (46’ Paloka), Franca, Gioacchini (59’ Rragami), Giampaoletti, Marzioni. All. Ceccarelli: Cingolani, Marchesini (69’ Tucci), Mosquera, Calvigioni, Patrizi, Bellucci, Bugaro, Fermani (72’ Micucci), Mafei (46’ Alessandroni), Minnozzi (59’ Gigli), Colonnini (65’ Modesti). All. Labriola Arbitro: Gasparoni di Jesi Reti: 4’ Mafei, 32’ Mafei, 38’ Bugaro, 49’ Marzioni Vittoria all’andata, vittoria al ritorno per l’– detentrice del trofeo – che supera iDorica con un blitz in trasferta e accede ai quarti di finale dellaItalia di Eccellenza. Finisce 1-3 "in casa" dei Dockers. In casa per modo di dire, s’intende.