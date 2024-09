Minacce contro i pm di Open Arms dopo la requisitoria su Salvini allarme della procuratrice generale di Palermo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) La richiesta a 6 anni per Matteonell’ambito del processo, ha innescato la rabbia dei sostenitori del vicepremier leghista. Migliaia di messaggi di insulti eindirizzate via social e di pesanti lettere intimidatorie sono arrivati o sono stati segnalatiMarzia Sabella, Gery Ferrara e Giorgia Righi. E così ladiLia Sava ha lanciato l’al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. I tre pm, che il 14 settembre hanno chiesto la condanna per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio perché l’allora ministero dell’Interno aveva l’obbligo di farli sbarcare, preferiscono non commentare. Certo è chelal’imputato aveva commentato con durezza parlando di “processo politico” e anche la premier Giorgia Meloni aveva parlato di un “precedente gravissimo”.