Migranti | Magi ‘su Maysoon da Nordio risposta scaricabarile’

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos) – ?Siamo molto preoccupati per le condizioni diMajidi, che ormai da mesi è incarcerata in Italia dopo essere scappata dall?Iran degli Ayatollah e che ora è sotto processo in Italia con l?accusa di aver collaborato con gli scafisti che l?hanno portata sulle coste calabresi a dicembre. A giugno, con il collega Della Vedova, avevamo presentato un?interrogazione al Ministroperché usasse i suoi poteri ispettivi per conoscere le ragioni di una detenzione in carcere così lunga”. Lo dichiara il segretario di Più Europa Riccardo