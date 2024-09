Mfe-Mediaset nel primo semestre l’utile sale a 104 milioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il Consiglio di Amministrazione di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (MFE), riunitosi sotto la Presidenza di Fedele Confalonieri, ha approvato le informazioni periodiche finanziarie relative al2024. Pier Silvio Berlusconi, CEO MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.: «MFE è un modello unico in Europa. Grazie alla dimensione internazionale del Gruppo – una diversificazione geografica che attutisce gli squilibri nei diversi mercati – e grazie al nostro sempre più evoluto sistema crossmediale, anche questoabbiamo ottenuto risultati al di sopra di ogni previsione. In un periodo che ha visto anche a livello internazionale flettere i conti di tutto il settore dei media, con drastici tagli all’occupazione, MFE registra una costante crescita in termini di raccolta pubblicitaria, di redditività e di utili».