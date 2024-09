Lo splendore ritrovato Riaprono al pubblico le stanze nobili di Palazzo Trotti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Impacchettate per mesi per restituirle alpiù belle che mai. Adesso, ledicon affreschi tornati agli antichi splendori, in tempo per le visite di Ville Aperte il 22 e 29 settembre, come sempre il Municipio di Vimercate sarà protagonista della kermesse nata più di 20 anni fa in città e arrivata al successo oltre i confini della Provincia. Un tour nella bellezza per istituzioni, lunedì, ha preceduto il: a guidarlo, lo storico dell’arte Graziano Alfredo Vergani. Prima, gli onori di casa del sindaco, Francesco Cereda. Il docente ha raccontato personaggi e figure mitologiche che accompagnano riunioni di giunta, vita quotidiana di cittadini e della macchina burocratica.