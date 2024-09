L’analisi Una B sulle montagne russe e non si vedono prove di fuga

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) SASSUOLO Nessuna squadra a punteggio pieno, appena due ancora imbattute (Pisa e Spezia) e unasolo apparente, quella dei nerazzurri: le prime cinque giornate del campionato di Serie B stanno anticipando al Sassuolo, con ogni probabilità, quello che sarà il canovaccio dell’intera stagione. Quale? Un sostanziale equilibrio, in un torneo nel quale davvero rischiano di bastare tre partite con ottimi risultati, o viceversa con risultati pessimi, per scalare o scendere diverse posizioni in classifica, senza che tuttavia ciò pregiudichi l’esito finale.