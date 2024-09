La Russa da Chiambretti | Più antijuventino o antifascista? Io mai anti ma sempre pro verità

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il presidente del Senato Ignazio La, ospite questa sera 19 settembre della seconda puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, ha risposto a 360 gradi alle domande del conduttore Pierosu Rai Tre. Si inizia col calcio – lui grande interista- per poi passare a temi più politici. Alla domanda se si senta più, La, in collegamento dal suo ufficio a Palazzo Madama, risponde: “Lunedì vado a pranzo con Moggi (ex direttore generale della Juventus, ndr). Vuol dire che non sono mai, vuol dire che non sono mai, sonopro, pro la”. Una risposta che già staq mandando in tilt la sinistra. Poi un simpatico siparietto: “Mi chiamo, all’anagrafe, Ignazio Benito Maria“, spiega a Piero. “Il nome non l’ho scelto io, ero troppo piccolo” prosegue scherzando il presidente del Senato al conduttore.