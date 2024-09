Juventus-Napoli Conte | partiamo da 2 livelli diversi non finiremo 20 punti sotto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Ci auguriamo possa essere una sfida che conti qualcosa, sia per loro che per noi, oggi è presto per dirlo.su due, rispetto all’anno scorso ci sono 18da recuperare, ma sicuramente entrambe avranno voglia di rivalsa. Non penso che una squadra come la Juve possa acntarsi di arrivare terza ed a distanza siderale dall’Inter, noi non possiamo pensare di finire 20dietro loro e il Milan e a 40 dall’Inter.da differentidi partenza, ma ci auguriamo al ritorno in casa nostra che si possa parlare con maggiori certezze“. È quanto dichiarato dall’allenatore del, Antonio, in conferenza stampa alla vigilia del match di sabato contro la, sua ex squadra. “La mia storia parla chiaro, 13 anni alla Juve da calciatore, sono stato capitano peranni, vincendo praticamente tutto.