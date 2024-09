Juventus Gonzalez | Un sogno segnare con questa maglia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Sono contento. Per me era uncon. Era anche il momento giusto per vincere la partita. Sono molto felice“. Sono queste le prime parole di Nicodurante la conferenza stampa di presentazione della, dopo il gol segnato martedì scorso in Champions League contro il PSV Eindhoven. Ha spiegato poi cosa chiede Thiago Motta al gruppo: “di essere liberi, di prenderci la responsabilità di cosa fare in campo. Ecco cosa porta al risultato giusto ed è per quello abbiamo vinto. Vogliamo prenderci la responsabilità. Questo è quello che chiede il mister“. Il suo idolo è passato per la Juve: “Il ‘Fideo’ Di Maria. Per me è un idolo sia dentro che fuori dal campo. L’ho conosciuto in nazionale, dal primo giorno si è comportato con me come uno normale. La posizione che preferisco? In campo sono sempre felice, posso fare anche il portiere senza problemi”.