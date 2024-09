Juve prove di turnover per Motta | pronto Danilo per Gatti occhio a Cabal

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Torino, 19 settembre 2024 – Archiviata la bella e preziosa vittoria sul Psv che lancia la, per ora, in testa alla Champions, anche se vale la differenza reti e il Bayern ne ha fatti nove, ora è tempo di rituffarsi in campionato dove arriva il big match con il Napoli di Conte, che peraltro ha un punto in più sia dei bianconeri che dell’Inter. Il vantaggio, se così si può chiamare, è l’assenza di impegni infrasettimanali per i partenopei che dunque possono concentrarsi solo sul campionato. Di sicuro, a Napoli avrebbero voluto giocare la Champions, ma nell’anno della ricostruzione post Garcia, Mazzarri e Calzona poter lavorare su una partita a settimana può risultare molto utile per tornare in alto. Non può farlo, con piacere visto che il palcoscenico naturale dellaè la Champions, ma la sua rosa ha dimostrato di poter reggere il ritmo e ci sono rotazioni sufficienti.