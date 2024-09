I favori di Netanyahu alla destra ultraortodossa spaccano Israele

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il successo del Mossad che ha fatto esplodere in tutto il Libano prima migliaia di cercapersone di Hezbollah e ieri i loro walkie-talkie, formidabile dal punto di vista psicologico, ma anche operativo (centinaia di miliziani fuori combattimento), pare possa rimandare una spregiudicata manovra politica interna a. Bibi, infatti, come ennesima prova della sua isteria del potere e di ignoranza di qualsiasi senso dello Stato e dell’onore, sta tentando di portare a termine un colpo di mano governativo. Il suo progetto, si vedrà se avrà successo, è quello di destituire il popolare ministro della Difesa, il generale Yoav Gnt, per sostituirlo con il transfugo del Likud Gideon Saar.