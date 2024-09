Grandi navi al Molo Clementino Altra manifestazione per dire no

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Non si ferma la protesta della piattaforma "Ancona: porto, ambiente salute lavoro", sostenuta da una rete eterogenea di associazioni e cittadini: dopo aver avviato una petizione da oltre 1500 firme, adesso lancia una nuovain programma per sabato 21 settembre alle 17.30. Un corteo che da piazza Pertini arriverà fino alla Fontana dei Due Soli per ribail secco "no" alla costruzione di una nuova banchina alper le mega-da crociera. Tra le principali preoccupazioni vi sono l’aumento dell’inquinamento, i danni al patrimonio archeologico del Porto Antico, i costi a carico della comunità . Il progetto di banchinamento è attualmente in attesa del nullaosta del Ministero dell’Ambiente, ma nel frattempo l’Autorità Portuale ha già commissionato studi preparatori che riguardano indagini archeologiche e analisi del traffico veicolare nella zona del porto.